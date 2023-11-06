Ελεύθερους με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, 39χρονος προπονητής κωπηλασίας που καταγγέλθηκε για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης αθλήτριάς του.

Σε βάρος του είχε απαγγελθεί, μεταξύ άλλων, κακουργηματική δίωξη για κατάχρηση ανήλικου σε γενετήσιες πράξεις (από γυμναστή) και βιασμό (τελεσμένο και σε απόπειρα), πράξεις τις οποίες ο 39χρονος αρνήθηκε.

Ο ίδιος στην απολογία του φέρεται να έκανε λόγο για παρεξήγηση και ψευδή καταγγελία.

Εισαγγελέας και ανακριτής ομόφωνα αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης επικοινωνίας με την καταγγέλλουσα και της καταβολής χρηματικής εγγυοδοσίας ύψους 5.000 ευρώ.

Η υπόθεση είχε δει τον περυσινό Νοέμβριο το φως της δημοσιότητας, ύστερα από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς της ανήλικης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, περιγράφοντας πράξεις που τελέστηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Ιουνίου 2022, όταν η κόρη τους ήταν 15 και 16 ετών.

Σε συνέχεια της μήνυσης - και αφού ο καταγγελλόμενος προπονητής απομακρύνθηκε από το σύλλογο όπου εργαζόταν - διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα και τα ευρήματά της αξιολογήθηκαν από εισαγγελέα που παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για δύο κακουργήματα και τρία πλημμελήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.