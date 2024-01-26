Στην πρότερή τους κατάσταση, εκείνη που ίσχυε προτού ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης, επανέρχονται από το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας (29/1) τα τμήματα του οδοστρώματος στις οδούς Εγνατία και Βενιζέλου.

Οι οδοί Εγνατία και Βενιζέλου θα επανέλθουν στη μορφή που είχαν πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του μετρό Θεσσαλονίκης και από το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία θα διεξάγεται σε τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και σε τρεις λωρίδες σε όλο το μήκος της οδού Βενιζέλου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στις 29/1 απελευθερώνεται ο χώρος που καταλάμβανε το εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης για την κατασκευή του σταθμού «Βενιζέλος» και τα τμήματα του οδοστρώματος, στις οδούς Εγνατία και Βενιζέλου, θα αποδοθούν στην κυκλοφορία μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Το οδόστρωμα, στα τμήματα που καταλάμβανε το εργοτάξιο, αποκαθίσταται, τοποθετήθηκε η απαιτούμενη σήμανση, ενώ αναδιαμορφώθηκαν τα πεζοδρόμια για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών.

Τις εργασίες της οριστικής αποκατάστασης των χώρων και της απόδοσης τους στην πόλη θα επιθεωρήσει στις 29/1, στις 14.30 το μεσημέρι, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, με αρμοδιότητα τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

