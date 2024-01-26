Ραφαέλα Πιτσικάλη: Συγκινεί η αδελφή της με βίντεο στα social media - «Με έκανες να εκτιμήσω την κάθε στιγμή»

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια της 21χρονης Ραφαέλας Πιτσικάλη που έφυγε την Τετάρτη από την ζωή μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η αδερφή της Ραφαέλας, Μαρία, με ένα συγκινητικό βίντεο από τις στιγμές τους αποχαιρετά την αδελφή της.

Η νεαρή κοπέλα με λόγια που ραγίζουν καρδιές εκφράζει την υπερηφάνεια της για την 21χρονη και την ευχαριστεί.

«Εύχομαι μία μέρα τα παιδιά μου να σου μοιάσουν», γράφει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

♬ Nero Sti Varka - Martha Frintzila & Orestis Ntantos @marypitsikali Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν όσο εμείς δεν τους ξεχνάμε.Με ενέπνευσες, με έκανες πιο δυνατή, πιο χρωματιστή μα κυριώς με έκανες να εκτιμίσω την κάθε στιγμή.Έγινες άγγελος🤍Σ’ευχαριστώ για όλες τις στιγμές μας γενναίο μου πλάσμα.Είμαι περήφανη που είμαι αδερφή σου. Εύχομαι μια μέρα τα παιδιά μου να σου μια σου μοιάσουν. Θα έρθω να σε συναντήσω αδερφούλα μου.Μπόρα είναι και πέρασε🌈.Εις το επανιδείν Ραφαελίτσα μου🕊️ Σ’αγαπώ #rafaelapitsikali

Η συγκινητική ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

