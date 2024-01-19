Θεσσαλονίκη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 44χρονος τραγουδιστής που συνελήφθη για επεισόδιο με αστυνομικούς

Να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τον 44χρονο τραγουδιστή που συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα, όταν αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο, απειλώντας και εξυβρίζοντας τους άντρες της ΕΛ.ΑΣ., ζήτησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί ο κατηγορούμενος με την αυτόφωρη διαδικασία.

Μεταξύ των πράξεων που του καταλογίστηκαν ήταν αυτή της «αποτύπωσης σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξης άλλου», επειδή κατά την παραμονή του στο αστυνομικό τμήμα βιντεοσκόπησε με το κινητό του τηλέφωνο αστυνομικό. Οι δικαστές του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, έκριναν ότι η συνδεόμενη με την βιντεοσκόπηση πράξη τελέστηκε στην κακουργηματική της μορφή και κατ' επέκταση το Δικαστήριό τους είναι αναρμόδιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για να παραγγείλει δίωξη σε κακουργηματικό βαθμό και να κληθεί να απολογηθεί σε ανακριτή.

Οι υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες διώκεται είναι αυτές της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων (αντίσταση), της απειλής και της εξύβρισης (όλες σε βαθμό πλημμελήματος).

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στην Μενεμένη Θεσσαλονίκη. Ο 44χρονος, που ενώπιον των δικαστών δήλωσε τραγουδιστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, βρισκόταν μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του, όταν αστυνομικοί που τον αντιλήφθηκαν ζήτησαν να τον ελέγξουν.

Εκείνος, κατά το κατηγορητήριο, αντιστάθηκε, τους απείλησε και τους έβρισε, με συνέπεια να οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Κατά την εκεί παραμονή του, τού δόθηκε το κινητό του τηλέφωνο για να κάνει κάποια κλήση, πράγμα που έγινε, πλην όμως συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε τραβήξει βίντεο και φαινόταν το πρόσωπο ενός αστυνομικού.

Είχε αφεθεί ελεύθερος όταν την ίδια μέρα παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο και ζήτησε να αναβληθεί η υπόθεση. Αρνήθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ότι το όχημα του ακινητοποιήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

