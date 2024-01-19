Cataralla: Κατεδαφίστηκε το θρυλικό κλαμπ στην παραλία Γλυφάδας – Φωτογραφίες

Οι φωτισμένοι φοίνικες του Cataralla δέσποζαν για δεκαετίες στην αθηναϊκή νυχτερινή διασκέδαση, σε ένα μαγαζί που παρέπεμπε σε νησί, καθώς ήταν χτισμένο στην κορυφή της χερσονήσου της παραλίας της Γλυφάδας, με απέραντη θέα στον Σαρωνικό.

Το Cataralla με την «χλιδάτη» πισίνα του με τα χρόνια παρήκμασε, άλλαξε όνομα και χέρια και τελικά εγκαταλείφθηκε., περνώντας τελικά στον δήμο Γλυφάδας.

Πρόσφατα, το θρυλικό μαγαζί κατεδαφίστηκε, στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπλασης της περιοχής και μόνο οι φοίνικες έμειναν όρθιοι.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γλυφάδας, «το Καταράλα ήταν ένα σύμβολο διασκέδασης, αλλά και ανοχής στην παρανομία. Θα γίνει πολύ σύντομα ένα τοπόσημο σύγχρονης, καλαίσθητης και λειτουργικής ανάπτυξης, φιλικής προς το περιβάλλον και πάνω από όλα προς τον πολίτη. Τα καλύτερα είναι μπροστά».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό ανάπλαση, στη θέση του θρυλικού κλαμπ θα δημιουργηθεί ένας ελεύθερος και προ βάσιμος χώρος, με υποδομές για μικρούς και μεγάλους.

«Από εκεί θα περνά και ο πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί κατά μήκος όλης της ακτογραμμής» αναφέρει ο Γιώργος Παπανικολάου.

Δείτε την ανάρτηση του Δημάρχου Γλυφάδας

«Το παλιό γκρεμίστηκε, το νέο έρχεται!

Οι εικόνες που βλέπετε από το πρώην Cataralla θυμίζουν σε όλους μας τις παθογένειες της «παλιάς Ελλάδας»: Ένα αναψυκτήριο που έγινε νυχτερινό κέντρο, ένα σημείο αυθαιρεσίας και ανομίας, μία εστία ηχορύπανσης για την ευρύτερη περιοχή που πλέον το κατεδαφίσαμε.

Στο νέο παραλιακό μας μέτωπο, στη νέα Γλυφάδα, η παραλία μας είναι πλέον ανοιχτή για όλους. Μετά από πολύ κόπο και τεράστιες προσπάθειες, η μικρή αυτή χερσόνησος των δέκα περίπου στρεμμάτων πέρασε στο Δήμο μας, οι μελέτες προχώρησαν, γκρεμίσαμε όλες τις παλιές αυθαίρετες κατασκευές και η ανάπλαση είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η έναρξη της ανάπλασης συμπίπτει με την έναρξη της νέας μας θητείας ως δημοτική αρχή, την οποία ξεκινάμε με πολύ ενθουσιασμό και στόχο να κάνουμε πραγματικότητα όλα όσα έχουμε ονειρευτεί για την πόλη μας.

Εκεί που παλιά βρίσκονταν παράνομα κέντρα διασκέδασης, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία που έχει η πατρίδα μας, θα δημιουργηθεί ένας ελεύθερος και προσβάσιμος χώρος, με υποδομές για μικρούς και μεγάλους. Μια έκταση ανοιχτή για τους κατοίκους και επισκέπτες της Γλυφάδας, με ήπια και βιώσιμα χαρακτηριστικά και πολύ πράσινο. Από εκεί θα περνά και ο πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί κατά μήκος όλης της ακτογραμμής.

Το Καταράλα ήταν ένα σύμβολο διασκέδασης, αλλά και ανοχής στην παρανομία. Θα γίνει πολύ σύντομα ένα τοπόσημο σύγχρονης, καλαίσθητης και λειτουργικής ανάπτυξης, φιλικής προς το περιβάλλον και πάνω από όλα προς τον πολίτη. Τα καλύτερα είναι μπροστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.