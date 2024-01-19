Αλεξανδρούπολη: 61χρονος έπαθε εγκεφαλικό έξω από το νοσοκομείο

Έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, προκάλεσαν οι καταγγελίες αναφορικά με έναν 61χρονο που έπαθε εγκεφαλικό στο προαύλιο του νοσοκομείου ωστόσο αρνήθηκαν να τον δεχθούν στα επείγοντα και του ζήτησαν να… περιμένει ασθενοφόρο.

Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, απάντησε γραπτώς για περιστατικό με τον 61 ετών άνδρα, που είναι υπάλληλος στην καθαριότητα του δήμου Αλεξανδρούπολης και κατέρρευσε λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου ενώ βρισκόταν στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου.

«Το ΕΚΑΒ κλήθηκε από συνάδελφο του εν λόγω υπαλλήλου και ενημερώθηκε για το περιστατικό, στις 05:42 το πρωί της Τρίτης 02 Ιανουαρίου. Πράγματι, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που βρισκόταν στην πόλη, ώστε να μεταβεί αμέσως στο σημείο. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου, καθ’ οδόν προς το ΠΓΝΑ, ειδοποίησε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προκειμένου οι εφημερεύοντες, αν είναι δυνατόν, να μεταφέρουν τον παθόντα εντός του νοσοκομείου.

Χωρίς χρονοτριβή, η εφημερεύουσα Παθολόγος ειδοποίησε Νευροχειρουργό και Αναισθησιολόγο, να κατευθυνθούν στο ΤΕΠ για να επιληφθούν του περιστατικού και η ίδια κίνησε προκειμένου να μεταβεί επί τόπου. Κατευθυνόμενη προς το σημείο, είδε το ασθενοφόρο ήδη να καταφθάνει. Η ώρα ήταν 05:55. Δηλαδή, μεταξύ της πρώτης κλήσης που δέχθηκε το ΕΚΑΒ μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, μεσολάβησαν 13 λεπτά. Μεταξύ της κλήσης που δέχθηκε το ΤΕΠ του ΠΓΝΑ (η οποία ακολούθησε) και της άφιξης του ασθενοφόρου, μεσολάβησε ακόμη λιγότερο».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το νοσοκομείο στεγάζεται μέσα σε ένα οικόπεδο 200 στρεμμάτων περιβάλλοντα χώρο.

«Δεδομένου ότι η απόσταση του συμβάντος από το ΤΕΠ υπερβαίνει τα 500 μέτρα, η επί τόπου αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς και διακομιδή του απευθείας με φορείο στο ΤΕΠ, ήταν εξαιρετικά επισφαλής και με απόλυτη βεβαιότητα θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο. Αντιθέτως, η παραλαβή και μεταφορά του με το ασθενοφόρο, διήρκεσε μόλις 2,5 λεπτά, όπως φαίνεται και από το βιβλίο εισερχομένων του ΤΕΠ (άφιξη στις 05:58).

Επιπροσθέτως, η μεταφορά του ασθενούς με συμβατικό φορείο διανύοντας όλη τη διαδρομή των 500 μέτρων μέχρι το ΤΕΠ, επί ανωμάλου και ανηφορικού εδάφους, θα έθετε σε άμεσο και απόλυτο κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Αντιθέτως, τα ασθενοφόρα διαθέτουν ειδικά φορεία (σπαστά, με ιμάντες κ.λ.π.) καθώς και τον λοιπό απαιτούμενο εξοπλισμό για διακομιδή ασθενών, ώστε αυτή να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια».

Ο κύριος Ρούφος τονίζει ότι ό,τι έγινε από το προσωπικό του νοσοκομείου, ήταν ενδεδειγμένο «και έγινε αποκλειστικά και μόνον με γνώμονα τη διαφύλαξη της ζωής του ασθενούς και της απρόσκοπτης (και συντομότερης) διακομιδής του στο ΤΕΠ και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα».

Εν κατακλείδι, κάθε ενέργεια που έγινε από το προσωπικό του ΠΓΝΑ ήταν ενδεδειγμένη και έγινε αποκλειστικά και μόνον με γνώμονα τη διαφύλαξη της ζωής του ασθενούς και της απρόσκοπτης (και συντομότερης) διακομιδής του στο ΤΕΠ και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.