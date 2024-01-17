Ένας 44χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι απείλησε αστυνομικούς στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου κι όταν προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα άρχισε να καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο τους αστυνομικούς.

Ο ίδιος δήλωσε τραγουδιστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση), απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση. Πήρε αναβολή και αφέθηκε ελεύθερος.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβη τα ξημερώματα στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Ο 44χρονος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο. Αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν αλλά εκείνος αντιστάθηκε, εκτοξεύοντας απειλές εναντίον τους, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Απευθυνόμενος στους δικαστές του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, αρνήθηκε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης «στο χειρότερο σημείο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.