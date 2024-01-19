Επαναπατρίστηκε σήμερα ο 19χρονος Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «St Nikolas» με σημαία νήσων Μάρσαλ, το οποίο κατελήφθη από στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν πριν από δύο περίπου εβδομάδες, ενώ έπλεε ανοιχτά του Ομάν.

Ο νεαρός ναυτικός επέστρεψε ασφαλής στην Ελάδα κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με ενέργειες του Πρέσβη της Ελλάδας στην Τεχεράνη Στυλιανού Γαβριήλ, που έγιναν αποδεκτές από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

«Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ασφαλή απελευθέρωση όλων των μελών του πληρώματος. Οι υπόλοιποι 18 ναυτικοί, που εξακολουθούν να βρίσκονται επάνω στο δεξαμενόπλοιο που είναι αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους" τονίζεται στην ανακοίνωσή της Empire Navigation Inc.

Πηγή: skai.gr

