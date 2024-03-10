Συνελήφθη 49χρονος μέλος συμμορίας που έκλεβε σπίτια στην Κινέτα - Εξιχνιάστηκαν 7 κλοπές

Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (7/3) στην περιοχή της Κινέτας, 48χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών και ληστειών, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης, ο κατηγορούμενος, μαζί με συνεργούς οι οποίοι αναζητούνται, κινούμενοι με αυτοκίνητο στην περιοχή της Κινέττας, διέρρηξαν ένα σπίτι αφαιρώντας χρυσαφικά.

Κατά τη διαφυγή τους από το σπίτι αστυνομικοί, που πραγματοποιούσαν περιπολία, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και με συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ακινητοποίησαν τον 48χρονο, και τον οδήγησαν στην έδρα του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 48χρονος μαζί με άλλους συνεργούς, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024, οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών από σπίτια στην περιοχή της Κινέτας.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι δράστες κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, επέλεγαν εξοχικές κατοικίες που κατά τους χειμερινούς μήνες δεν κατοικούνταν και κατάφερναν με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια αφαιρούσαν κοσμήματα, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα.

Σε μία περίπτωση που έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βία ή απειλές με σκοπό να εξασφαλίσουν τη διαφυγή τους.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 κλοπές από σπίτια στην Κινέτα, και 2 κλοπές από οικίες στους Αγίους Θεοδώρους και στη Μάνδρα.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 48χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε άτομα στα Μέγαρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

