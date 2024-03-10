Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στη συγκέντρωση κατά της τρανσοφοβίας

Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης κατά της τρανσοφοβίας, με αφορμή τη χθεσινοβραδινή επίθεση σε queer άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους.

Ομάδα περίπου 50 κουκουλοφόρων κινήθηκε επιθετικά προς τους συγκεντρωμένους. Μόλις έγιναν αντιληπτοί από την περιφρούρηση της συγκέντρωσης, τα άτομα κυνήγησαν τους κουκουλοφόρους και σημειώθηκαν συμπλοκές.

Η Αστυνομία πραγματοποίησε αναζητήσεις ατόμων που έκαναν την επίθεση και πραγματοποίησε 13 προσαγωγές. Μεταξύ των προσαχθέντων είναι και ανήλικοι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.