Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στη συγκέντρωση κατά της τρανσοφοβίας- Δείτε βίντεο

Ομάδα περίπου 50 κουκουλοφόρων κινήθηκε επιθετικά προς τους συγκεντρωμένους. 

Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στη συγκέντρωση κατά της τρανσοφοβίας

Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης κατά της τρανσοφοβίας, με αφορμή τη χθεσινοβραδινή επίθεση σε queer άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους.

Ομάδα περίπου 50 κουκουλοφόρων κινήθηκε επιθετικά προς τους συγκεντρωμένους. Μόλις έγιναν αντιληπτοί από την περιφρούρηση της συγκέντρωσης, τα άτομα κυνήγησαν τους κουκουλοφόρους και σημειώθηκαν συμπλοκές.

Η Αστυνομία πραγματοποίησε αναζητήσεις ατόμων που έκαναν την επίθεση και πραγματοποίησε 13 προσαγωγές. Μεταξύ των προσαχθέντων είναι και ανήλικοι.

Πηγή: THESTIVAL

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark