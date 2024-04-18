Μήνυση κατά αγνώστων υποβλήθηκε σήμερα στο Αστυνομικό Τμήμα της Χαριλάου από τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης μετά τον βανδαλισμό και τις ζημιές που προκλήθηκαν σε δημοτικά wc στη Νέα Παραλία.

Ειδικότερα, κατά τις βραδινές ώρες άγνωστοι βανδάλισαν τις γυναικείες τουαλέτες που βρίσκονται στον «Κήπο των Ρόδων», στο ύψος της Μ. Μπότσαρη, οι οποίες ήταν έτοιμες να παραδοθούν προς χρήση στους δημότες αλλά και τους επισκέπτες.

Οι δράστες έσπασαν τις κλειδαριές και ακολούθως προκάλεσαν φθορές σε φωτιστικά, εξαερισμούς, πλαστικά, καθρέφτες και πλακάκια.

Tο περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί της Πέμπτης (18/4) όταν εργάτες πήγαν να πιάσουν δουλειά.

«Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή στους βανδαλισμούς. Ζητούμε την άμεση συνεργασία των πολιτών ώστε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε τη δημόσια περιουσία. Οι συγκεκριμένες τουαλέτες ήταν έτοιμες να παραδοθούν προς χρήση στους περιπατητές της Νέας Παραλίας και τους επισκέπτες της πόλης στις 31 Μαΐου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών, Κώστας Τσιαπακίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

