Ένας 48χρονος συνελήφθη για εμπλοκή σε υπόθεση απόπειρας εκβίασης, την εξιχνίαση της οποίας ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για απότακτο αστυνομικό, ο οποίος ήδη παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε καταγγελία που έκανε 48χρονος επαγγελματίας από τον χώρο των κατασκευών, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος μαζί με δύο ακόμη άτομα τον απείλησαν, απαιτώντας εκβιαστικά το ποσό των 50.000 ευρώ ως προερχόμενο από φερόμενο χρέος που είχε προς 45χρονο, υπήκοο Αλβανίας, από προηγούμενη επαγγελματική τους συνεργασία.

Όπως κατέθεσε ο καταγγέλλων, οι δράστες μετέβησαν σε κατάστημά του στην περιοχή του δήμου Θέρμης, όπου τον απείλησαν επιδεικνύοντάς του πιστόλι και μία χειροβομβίδα που είχε πάνω του ένας εξ αυτών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τον 48χρονο πρώην αστυνομικό (φέρεται να αποτάχθηκε για εμπλοκή σε απάτες), κι ένας ακόμη 48χρονος συνεργός του, όπως επίσης ο 45χρονος, στον οποίο καταλογίζεται ηθική αυτουργία στην πράξη της απόπειρας εκβίασης.

