Αγριόχορτα έχουν «πνίξει» τις γραμμές του τραμ στην Λ. Καλλιρόης, αφού οι αρμόδιες αρχές δεν φρόντισαν να αποψιλώσουν τις πρασιές δεξιά και αριστερά των γραμμών.

Σε αρκετά σημεία μάλιστα τα χόρτα έχουν ξεραθεί , με αποτέλεσμα να αποτελούν επικίνδυνο «προσάναμμα».

Όσο για το ποιος είναι υπεύθυνος για το … κλάδεμα της «ζούγκλας» στο κέντρο της Αθήνας, μένει απροσδιόριστο…

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ στην καταγγελία:



«Αυτήν την περίοδο – όπως και κάθε χρόνο τέτοια εποχή - είναι σε εξέλιξη κατά μήκος του τροχιόδρομου του Τραμ εργασίες συντήρησης πρασίνου (χλοοτάπητα και παρτεριών). Ξεκίνησαν από την περιοχή της Γλυφάδας και συνεχίζονται και σε άλλα σημεία του δικτύου. Ανάλογες εργασίες έχουν προγραμματιστεί και για τις περιοχές Φιξ και Νέο Κόσμο τις επόμενες ημέρες. Ο πρώτος κύκλος των εργασιών συντήρησης πρασίνου θα έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη Απριλίου. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα».



Πηγή: skai.gr

