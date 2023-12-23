Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Αγιοβασίληδες έκαναν κουπί στον Θερμαϊκό - Φωτό - Βίντεο

Με γιορτινή διάθεση, περίπου 30 μέλη του Ομίλου ντυμένοι Άγιοι Βασίλιδες διέσχισαν διά θαλάσσης τη Νέα Παραλία με προορισμό τον Λευκό Πύργο

Άγιο Βασίληδες Θερμαϊκός

Με γιορτινά χρώματα γέμισε ο Θερμαϊκός κόλπος το πρωί του Σαββάτου, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης δράσης που διοργάνωσαν τα μέλη του αθλητικού ομίλου ThesSUP, στη Θεσσαλονίκη.

Αγιο Βασίληδες Θερμαϊκός

Το 3o SANTA SUP ξεκίνησε σήμερα, 23 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί από τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης.

Με γιορτινή διάθεση, περίπου 30 μέλη του Ομίλου ντυμένοι Άγιοι Βασίλιδες διέσχισαν διά θαλάσσης τη Νέα Παραλία με προορισμό τον Λευκό Πύργο.

Με τραγούδια και πολλά χαμόγελα, οι συμμετέχοντες προσέφεραν ένα πολύ ωραίο θέαμα που απόλαυσαν όσοι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν στην παραλία της πόλης.

