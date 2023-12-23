Θεσσαλονίκη: Αγιοβασίληδες έκαναν κουπί στον Θερμαϊκό - Φωτό - Βίντεο

Με γιορτινά χρώματα γέμισε ο Θερμαϊκός κόλπος το πρωί του Σαββάτου, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης δράσης που διοργάνωσαν τα μέλη του αθλητικού ομίλου ThesSUP, στη Θεσσαλονίκη.

Το 3o SANTA SUP ξεκίνησε σήμερα, 23 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί από τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης.

Με γιορτινή διάθεση, περίπου 30 μέλη του Ομίλου ντυμένοι Άγιοι Βασίλιδες διέσχισαν διά θαλάσσης τη Νέα Παραλία με προορισμό τον Λευκό Πύργο.

Με τραγούδια και πολλά χαμόγελα, οι συμμετέχοντες προσέφεραν ένα πολύ ωραίο θέαμα που απόλαυσαν όσοι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν στην παραλία της πόλης.

