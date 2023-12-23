Έχουν περάσει κάτι λιγότερο από 20 χρόνια (29/7/2004) απ΄ όταν έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ρένα Βλαχοπούλου.

Η κηδεία της μεγάλης ηθοποιού είχε γίνει στις 31 Ιουλίου 2004 στο Α’ Νεκροταφείο των Αθηνών και πλέον, έφτασε η ώρα να επιστρέψει στην αγαπημένη της Κέρκυρα.

Μιας κι όπως γνωστοποίησε το ΔΗΠΕΘΕΚ, το Σάββατο θα ολοκληρωθεί η μετακομιδή των οστών της και η τοποθέτηση τους στον οικογενειακό τάφο του Α’ Κοιμητηρίου της Πόλης της Κέρκυρας (Γαρίτσα).

Η ανακοίνωση του ΔΗΠΕΘΕΚ

Αγαπητοί φίλοι της Θεατρικής Οικογένειας αλλά και φίλοι της Κέρκυρας

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 16.00’, θα ολοκληρωθεί η μετακομιδή των οστών της αείμνηστης, αγαπητής ηθοποιού, Ρένας Βλαχοπούλου, και η τοποθέτηση τους στον οικογενειακό τάφο του Α’ Κοιμητηρίου της Πόλης της Κέρκυρας (Γαρίτσα).

Όσοι φίλοι από την ευρύτερη θεατρική οικογένεια και από τον καλλιτεχνικό κόσμο της Κέρκυρας, το επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν, και να τιμήσουν τη μνήμη της.

H ανακοίνωση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

Με μια σεμνή και συνάμα συμβολική εκκλησιαστική τελετή θα ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο 23/12 στις 4 το απόγευμα η μετακομιδή των οστών της Κερκυραίας ηθοποιού Ρένας Βλαχοπούλου και η τοποθέτησή τους στον οικογενειακό τάφο που βρίσκεται στο Α’ Κοιμητήριο της πόλης στη Γαρίτσα.

Η Δήμαρχος Μ. Υδραίου, σε αγαστή συνεργασία και συνεννόηση με τον αδελφό της αείμνηστης ηθοποιού Σπύρο (ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή), τις ανηψιές της και με τη συμβολή του συμπατριώτη μας Κωνσταντίνου Γεωργάτου, ζήτησε από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Μπακογιάννη να επιτραπεί η μεταφορά των οστών και η ταφή τους στην Κέρκυρα.

Η Δήμαρχος ευχαριστεί θερμά τη δημοτική αρχή Αθηναίων που απεδέχθη το κοινό αίτημα του Δήμου και της οικογένειας για μεταφορά των λειψάνων της Ρένας Βλαχοπούλου μετά από περίπου είκοσι χρόνια από το θάνατό της στον γενέθλιο τόπο της.

Δήλωσε επιπρόσθετα τα εξής: «Ως Δήμαρχος Κερκυραίων θεώρησα χρέος μου να φροντίσω η Ρένα Βλαχοπούλου, η διασημότερη Κερκυραία της σύγχρονης περιόδου που προέβαλλε όσο κανείς άλλος την Κέρκυρα, με τη σύμφωνη γνώμη και της οικογενείας της, να αναπαυθεί στον ιερό χώρο του Α’ Κοιμητηρίου Γαρίτσας, ανάμεσα σε εμβληματικές μορφές της τοπικής και εθνικής μας ιστορίας, αλλά και ανάμεσα σε εκατοντάδες λιγότερο γνωστούς και αγνώστους συμπατριώτες μας. Στη γη που τόσο αγάπησε, τραγούδησε, ερμήνευσε και τίμησε. Σε μια δύσκολη εποχή, όπου αναζητείται η ευτυχία ή έστω το χαμόγελο, μας προσέφερε απλόχερα αξέχαστες στιγμές ευτυχίας και γέλιου, αλλά συνεχίζει και θα συνεχίζει να το πράττει όσο απολαμβάνουμε τις ταινίες της. Ο Δήμος Κερκυραίων επί Δημαρχίας Χρυσάνθου Σαρλή απένειμε στην αείμνηστη Ρένα Βλαχοπούλου την υψίστη διάκριση του «Αργυρού Μεταλλίου Κερκυραϊκής αξιοσύνης», και θεωρούμε ότι ολοκληρώνεται η υψίστη αυτή τιμή με τον ενταφιασμό των λειψάνων της στη γενέθλια γη, στον ιστορικό οικογενειακό της τάφο, ανάμεσα σε οικείους, γνωστούς, συμπατριώτες και εραστές του νησιού μας. Στο νέο μας Δημοτικό Συμβούλιο προτίθεμαι να αιτηθώ και την ονοματοδοσία ενός δρόμου ή μιας πλατείας στη μνήμη της.»

Η Εκκλησιαστική Τελετή, θα πραγματοποιηθεί υπό την ευλογία των εκπροσώπων της τοπικής μας Εκκλησίας και του ιερατικώς προϊσταμένου π. Σπυρίδωνος Κοσκινά, τους αγαπημένους μουσικούς ήχους της αείμνηστης ηθοποιού από την ιστορική Φιλαρμονική Εταιρεία «Μάντζαρος» υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού κ. Σπύρου Ρουβά (η οποία και συμμετείχε κατά την εξόδιο ακολουθία στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών το έτος 2004), με την παρουσία και συμμετοχή των αγαπημένων ανηψιών της κυρίας Καλλιόπης Βλαχοπούλου – Κούστα και Ειρήνης Βλαχοπούλου, θυγατέρας του αείμνηστου τελευταίου αδελφού της Ρένας Σπύρου Βλαχόπουλου, αρκετών συναδέλφων της ηθοποιών και καλλιτεχνών, αλλά και του Κερκυραϊκού λαού.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.