Ξεκίνησε χτες, Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023, η καταβολή της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία.

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται για προκαταβολή που αντιστοιχεί στο ήμισυ της προβλεπόμενης επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο προκαταβολής που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Η επιχορήγηση έχει καθοριστεί στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, (το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καθοριστεί ως σήμερα για επιχορήγηση μετά από φυσική καταστροφή), με αποτέλεσμα το ήμισυ της επιχορήγησης ως προκαταβολή να αντιστοιχεί στο 35%.

Ειδικότερα, την Παρασκευή καταβλήθηκαν

- 5.018.660,46 ευρώ σε 151 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,

- 2.187.076,69 ευρώ σε 162 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,

- 1.615.350,78 ευρώ σε 236 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,

- 1.838.709,20 ευρώ σε 164 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας,

για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

Αθροιστικά, καταβλήθηκαν 10,7 εκατ. ευρώ προς 713 επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία.

Η επιχορήγηση αφορά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων, ειδικότερα ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης. Έτσι, με προκαταβολή οι επιχειρήσεις λαμβάνουν το 50% της επιχορήγησης, με το υπόλοιπο να καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών εκταμίευσης που θα υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Οι προκαταβολές τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, θα συνεχιστούν ανάλογα με τη ροή των στοιχείων και την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

