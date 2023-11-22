Θεσσαλονίκη: Άδεισε το ταμείο και έφυγε μαζί με μια… πάστα φλώρα

Διαρρήκτης δεν μπόρεσε να υποκύψει στον πειρασμό και φεύγοντας από ζαχαροπλαστείο πήρε μαζί του μία πιατέλα με πάστα φλώρα.

Η διάρρηξη -όπως έγινε γνωστό- σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην Άνω Τούμπα.

Παρά το γεγονός ότι χτύπησε ο συναγερμός του καταστήματος, ο διαρρήκτης δεν πτοήθηκε. Κατευθύνθηκε προς την ταμειακή, απ' όπου αφαίρεσε χρήματα, ενώ αποχωρώντας πήρε και την πιατέλα με το λαχταριστό γλύκισμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κατάστημα γίνεται στόχος διάρρηξης, καθώς στο παρελθόν έγιναν άλλες δύο διαρρήξεις, όπως κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

