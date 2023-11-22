Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Άδεισε το ταμείο και έφυγε μαζί με μια… πάστα φλώρα

Ο διαρρήκτης που δεν πτοήθηκε από τον συναγερμό είχε μια αδυναμία...

πάστα φλόρα

Διαρρήκτης δεν μπόρεσε να υποκύψει στον πειρασμό και φεύγοντας από ζαχαροπλαστείο πήρε μαζί του μία πιατέλα με πάστα φλώρα.

Η διάρρηξη -όπως έγινε γνωστό- σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην Άνω Τούμπα.

Παρά το γεγονός ότι χτύπησε ο συναγερμός του καταστήματος, ο διαρρήκτης δεν πτοήθηκε. Κατευθύνθηκε προς την ταμειακή, απ' όπου αφαίρεσε χρήματα, ενώ αποχωρώντας πήρε και την πιατέλα με το λαχταριστό γλύκισμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κατάστημα γίνεται στόχος διάρρηξης, καθώς στο παρελθόν έγιναν άλλες δύο διαρρήξεις, όπως κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: διάρρηξη Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark