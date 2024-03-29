Ανακοπή καρδιάς υπέστη ένα 3χρονο παιδάκι στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το προφίλ Ιατροί Εκαβ, στο παιδάκι εφαρμόστηκε “εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, διασωληνώθηκε και με αυτόματη κυκλοφορία παραδόθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»”.

Εκεί όπου βρισκόταν το ανήλικο παιδί, ενήργησαν δύο ασθενοφόρα και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Η ανάρτηση:

“Το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης επιχείρησε σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής 3χρονου παιδιατρικού ασθενούς. Στο σημείο ενήργησαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα και μια Κινητή Ιατρική Μονάδα.

Εφαρμόστηκε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, διασωληνώθηκε και με αυτόματη κυκλοφορία παραδόθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο». Μια άρρηκτη αλυσίδα επιβίωσης που ξεκίνησε από τους Τηλεφωνητές, τον Ιατρό Συντονιστικού Κέντρου,τους Ασυρματιστές-Διαβιβαστές και ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Αναζωογόνησης στο πεδίο δουλεύοντας όλοι με ακρίβεια και επαγγελματισμό“.

Πηγή: Thestival.gr

