Τη συμπαράσταση τους στην κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, καθηγήτρια Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους εκφράζουν οι συνάδελφοι της στην Επιτροπή Κοσμητόρων του Ιδρύματος, κάνοντας λόγο για εκστρατεία εκφοβισμού εναντίον της μετά την πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση.

Σε ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε η Επιτροπή αναφέρεται συγκεκριμένα: «Με αφορμή την εκστρατεία εκφοβισμού που εξαπολύθηκε κατά της Κοσμήτορος της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, για να μην καταθέσει ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης όσα εκ της θέσεώς της γνωρίζει για τις δραματικές επιπτώσεις των καταλήψεων στη Σχολή της, η Επιτροπή Κοσμητόρων του ΑΠΘ, πλέον της αυτονόητης συμπαράστασης που της εκφράζει, διαπιστώνει με λύπη της πως η άσκηση διοικητικών καθηκόντων στα ΑΕΙ της χώρας ελλοχεύει ασύμμετρους κινδύνους, τους οποίους δεν διατρέχει κανένα άλλο μονοπρόσωπο ακαδημαϊκό όργανο σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο, και προβληματίζεται ιδιαίτερα για το μέλλον του δημοσίου Πανεπιστημίου, η ελεύθερη πρόσβαση στο οποίο συνιστά αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα της Πανεπιστημιακής κοινότητας, το οποίο δεν μπορεί να εξαρτάται από την απόφαση κανενός συλλογικού οργάνου».

