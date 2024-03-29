Εύβοια: Πάρκαρε το αγροτικό πάνω σε μνημείο

Η παντελής απουσία οδηγικής συμπεριφοράς αλλά και «κουλτούρας» σεβασμού στην πόλη, που χαρακτηρίζει δυστυχώς μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας στην Εύβοια, διαφαίνεται ακόμη μια φορά μέσω της κίνησης πολίτη να παρκάρει το όχημά του, όχι απλώς κυριολεκτικά όπου βρήκε, αλλά μπροστά σε ιστορικό μνημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Αλιβέρι, μπροστά από το χαρακτηριστικό άγαλμα του λιγνιτωρύχου, μνημείο για τα ορυχεία λιγνίτη που λειτούργησαν στο Αλιβέρι από το 1870 ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Οπως αποτυπώθηκε στη σχετική φωτογραφία, ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου δε δίστασε όχι απλώς να τοποθετήσει το όχημα κυριολεκτικά μπροστά από το μνημείο αλλά να το παρκάρει κανονικότατα ανεβαίνοντας μάλιστα στην τρίγωνη κατασκευή από τσιμέντο που λειτουργεί ως βάση του και το διαχωρίζει από το οδόστρωμα.

Η έλλειψη σεβασμού στον διπλανό μας διαπιστώνεται από επουσιώδη ή και σοβαρότερα παραπτώματα στο πλαίσιο της καθημερινότητας στις πόλεις μας, με ενδεικτικότερο παράδειγμα την παραπάνω εικόνα.

Οδηγοί φορτηγών και ΙΧ δεν δίσταζαν να οδηγήσουν και να παρατήσουν τα οχήματα στα πλέον ακατάλληλα σημεία, καθημερινώς παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία και προκαλώντας αναστάτωση.

