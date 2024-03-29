Συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από το σκάνδαλο στη Μονή Οσίου Αββακούμ, στο Φτερικούδι στην Κύπρο. Οπως αναφέρει το sigmalive, μετά από δημοσιοποιήσεις σοκαριστικών βίντεο ντοκουμέντων γύρω από την εξαπάτηση πιστών και την άσκηση βίας σε πρόσωπα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί μια σαφής εικόνα ως προς την πορεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού, έφθασαν πληροφορίες που έκαναν λόγο για οικονομικής και σεξουαλικής φύσης σκάνδαλα, καθώς και για σκανδαλώδεις συμπεριφορές, γεγονός που χτύπησε το καμπανάκι του Μητροπολίτη Ησαΐα. Κάτω από άκρα μυστικότητα ξεκίνησε η διερεύνηση των πληροφοριών, με αποτέλεσμα το απόγευμα της Τετάρτης 6/3, να μπει λουκέτο στην Ιερά Μονή του Οσίου Αββακούμ.

Το sigmalive παραθέτει ένα ενδιαφέρον χρονικό των εξελίξεων:

5 Μαρτίου: Η μέρα κατά την οποία έγινε στη Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής η «σύναξη» στην οποία κλήθηκαν για καταθέσεις οι δυο αρχιμανδρίτες της Μονής, ο Ηγούμενος Νεκτάριος και ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος. Το ίδιο βράδυ είχε γίνει η «καταδρομική» στη Μονή για τη μεταφορά του ενός εκ των τριών χρηματοκιβωτίων. Για το εν λόγω χρηματοκιβώτιο υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν διαψευστεί μέχρι σήμερα, ότι περιείχε λίγο περισσότερες από 800 χιλιάδες ευρώ.

6 Μαρτίου: Αργά το απόγευμα της 6ης Μαρτίου άρχισαν δειλά δειλά να δημοσιεύονται πληροφορίες για κλείσιμο της Μονής του Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι.

7 Μαρτίου: Νωρίς το πρωί, η Αστυνομία δηλώνει ότι δεν υπήρξε καμιά καταγγελία για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Λίγο πριν το μεσημέρι, αρχίζουν τα δημοσιεύματα για την ύπαρξη 800 χιλιάδων στο χρηματοκιβώτιο το οποίο κατασχέθηκε από τη Μονή, καθώς επίσης και για ακίνητα στην Ελλάδα τα οποία είναι στ’ όνομα των μοναχών. Το μεσημέρι, εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου αρχίζει να επιβεβαιώνει σε δημόσιες του παρεμβάσεις ότι η Αρχιεπισκοπή ερευνά σεξουαλικής και οικονομικής φύσης αδικήματα κατά των μοναχών. Ο εκπρόσωπος μάλιστα λέει ότι την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή την Παρασκευή 8 Μαρτίου, η Ιερά Σύνοδος θα συνεδρίαζε για να αποφασίσει για την τύχη των δυο μοναχών. Περίπου την ίδια ώρα έρχεται η πρώτη ανακοίνωση από την πλευρά των μοναχών, μέσω δικηγόρου, με την οποία διαψεύδουν κατηγορηματικά τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μεταξύ άλλων σημειώνουν για πρώτη φορά ότι τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής είναι χαλκευμένα και προϊόν εγκληματικής συμπεριφοράς (παράνομη καταγραφή, επεξεργασία και χρήση οπτικοακουστικού υλικού). Το απόγευμα, οι δυο μοναχοί επανέρχονται με νέα ανακοίνωση μέσω δικηγόρων με την οποία ζητούν ακρόαση από την Ιερά Σύνοδο. Σημειώνεται πως πρόκειται για την ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται για πρώτη φορά τα ονόματα των δυο.

8 Μαρτίου: Η μέρα όπου η Σύνοδος συνεδρίασε πρώτη φορά για το θέμα. Νωρίς το απόγευμα της ίδιας μέρας η Ιερά Σύνοδος ολοκληρώθηκε μετά από πολύωρη συνεδρία και αποφάσισε την παραπομπή των δυο μοναχών ενώπιον του εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου. Όπως ανακοίνωσε ο Εκπρόσωπος της Συνόδου οι δυο εν αργία αρχιμανδρίτες δεν απάντησαν στις κλήσεις για να παραστούν ενώπιον της Συνόδου. Το ίδιο απόγευμα οι δικηγόροι των μοναχών επανέρχονται με ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για ροζ σκάνδαλα αφορούν άλλο μοναχό και όχι τους δυο. Επίσης κάνουν λόγο για παράνομη κράτηση των μοναχών στη Μητρόπολη Ταμασού το βράδυ της 5ης Μαρτίου. Το βράδυ της ίδιας μέρας και μετά την ολοκλήρωση της Ιεράς Συνόδου ο Μητροπολίτης Ταμασού μεταβαίνει στην Αστυνομία, όπου καταθέτει και πλέον ανακοινώνεται από την Αστυνομία η διερεύνηση «που αφορά στη διάπραξη οικονομικής φύσης αδικημάτων».

9 Μαρτίου: Η Αστυνομία δια του Εκπροσώπου της απαντά για πρώτη φορά στις επικρίσεις που δέχθηκε για αδράνεια. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ήταν από την πρώτη στιγμή σε επικοινωνία, τόσο με τον Αρχηγό Αστυνομίας, όσο και με τον Αρχιεπίσκοπο, με την Αστυνομία να τηρεί στάση αναμονής μέχρι να ληφθούν αποφάσεις από την Ιερά Σύνοδο. Το ίδιο πρωί γίνεται γνωστή η πληροφορία ότι οι δυο μοναχοί πήγαν στον Αστυνομικό σταθμό της Λακατάμειας με σκοπό να καταγγείλουν τον Μητροπολίτη Ησαΐα. Λίγο αργότερα οι δυο μοναχοί εκδίδουν νέα ανακοίνωση μέσω δικηγόρων και καταγγέλλουν ότι 4 αστυνομικοί σταθμοί αρνήθηκαν να λάβουν κατάθεση τους. Το απόγευμα το SigmaLive αποκαλύπτει καταγγελία τρίτου μοναχού στην οποία ισχυρίζεται ότι το βράδυ της 5ης Μαρτίου είδε περί τους 30 κουκουλοφόρους να κάνουν «επιδρομή» στο μοναστήρι. «Γνωρίζω προσωπικά ότι ο Μητροπολίτης Ταμασού συστηματικά και ανελλιπώς απαιτούσε από τον γέροντα Νεκτάριο χρηματικά ποσά. Πολλές φορές μάλιστα μου ζήτησε ο Γέροντας φακέλους και τοποθετούσε μέσα σε αυτούς χρήματα της Μονής ώστε να τα παραδώσει στον Μητροπολίτη», αναφέρει μεταξύ άλλων στην καταγγελία του. Νωρίς το βράδυ η Μητρόπολη Ταμασού με ανακοίνωσή της καλεί τους πιστούς να καταγγείλουν τυχόν περιστατικά εξαπάτησης, οικονομικής ή άλλης φύσης από την Μονή Αββακούμ.

11 Μαρτίου: Η Αστυνομία δηλώνει ότι οι έρευνες για το σκάνδαλο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Επεσήμανε ότι έχουν συσταθεί δύο ανακριτικές ομάδες. Η πρώτη αφορά τις καταγγελίες από την Ιερά Μητρόπολη για θέματα οικονομικής φύσεως. Και η δεύτερη του ΤΑΕ Αρχηγείου θα διερευνήσει τις καταγγελίες που έχουν προβεί κάποιοι μοναχοί της συγκεκριμένης Μονής και αφορούν αδικήματα επίθεσης και βιοπραγίας. Ερωτηθείς για αναφορές για κουκουλοφόρους, απάντησε ότι «τα έχουμε δει από τα δημοσιεύματα», θα διερευνηθούν και αυτά. Το μεσημέρι, εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι κλήθηκαν από την Ιερά Σύνοδο χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία να παραστούν οι δύο μοναχοί με τους δικηγόρους και τους μάρτυρές τους και ο Μητροπολίτης Ταμασού με τους δικούς του μάρτυρες. Παράλληλα δηλώνουν ότι το Συνοδικό θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών. Το απόγευμα, το SigmaLive αποκαλύπτει καταγγελία τέταρτου μοναχού κατά του Μητροπολίτη Ησαία. Καταγγέλλει παράλληλα ότι δέχθηκε απειλές και ότι εξασφαλίστηκε χωρίς την θέληση του η υπογραφή του «σε ομολογία και ενοχοποίηση του Γέροντα Νεκτάριου και του Αρχιμανδρίτη Πορφύριου». Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι φοβάται για τη ζωή του και ζητά προστασία από την Αστυνομία. Λίγο αργότερα οι μοναχοί επανέρχονται με νέα ανακοίνωση μέσω των δικηγόρων τους και αναφέρουν ότι παραδίδουν στις Αρχές μαρτυρικό υλικό. Περαιτέρω, ένας εκ των παραπονούμενων πατέρων, έχει καταγγείλει πως πέραν από την απαγωγή και την παράνομη κράτηση του από τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, ασκήθηκε εναντίον του σωματική βία, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους.

12 Μαρτίου: Το βράδυ οι δικηγόροι των μοναχών εκδίδουν ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλουν ότι το Συνοδικό Δικαστήριο συγκροτήθηκε παράτυπα.

13 Μαρτίου: Η μέρα αρχίζει με τη συνεδρίαση του Συνοδικού Δικαστηρίου. Το πρωί εκδίδει ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας με την οποία γνωστοποιεί ότι θα αρχίσει έρευνα γύρω από τη συμμόρφωση της Μονής έναντι στις υποχρεώσεις της προς το κράτος. Από ελληνικά μέσα γίνεται γνωστή η πρώτη αντίδραση του τέως Ηγούμενου Νεκτάριου, ο οποίος καλεί τον κόσμο να προσευχηθεί γι’ αυτόν. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Πολίτης δημοσιεύει βίντεο στο οποίο καταγράφεται η τοποθέτηση του σταυρού σε «μύρο» προκειμένου να δίδεται η αίσθηση του μυροβλύσματος. Οι δικηγόροι απαντούν ότι το εν λόγω βίντεο είναι σκηνοθετημένο. Λίγο αργότερα το Συνοδικό Δικαστήριο ανακοινώνει ότι προέκυψαν στοιχεία και θα ζητήσει την περαιτέρω έρευνα από την ανακριτική επιτροπή της Συνόδου. Το βράδυ της 13ης Μαρτίου εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν στο ΚΥΠΕ ότι το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την ολοκλήρωση της υπόθεσης που αφορά την Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ φαντάζει αδύνατο να υλοποιηθεί ως προς τους αρχικούς στόχους που ήταν να ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα, μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν και την απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου να ζητήσει από την Ανακριτική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, τη διεξαγωγή περαιτέρω ανακρίσεων.

14 Μαρτίου: Η μέρα στιγματίζεται από το αποκαλυπτικό βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο ξυλοδαρμός γυναίκας από μοναχό της Μονής Αββακούμ. Η Αστυνομία λίγη ώρα αργότερα ανακοινώνει την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας με αφορμή τα όσα καταγράφονται στο βίντεο. Νωρίς το μεσημέρι τοποθετείται για πρώτη φορά και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος αναφέρει ότι η Αστυνομία έδρασε έγκαιρα από την πρώτη. Ο Πολίτης δημοσιεύει βίντεο στο οποίο καταγράφεται η εξαπάτηση από τους μοναχούς σε άλλες μοναχές αφού τους λένε ότι ο σταυρός μυροβλύζει συνέχεια αλλά δεν θέλουν να κάνουν show. Το απόγευμα της ίδιας μέρας η γυναίκα η οποία πρωταγωνιστεί στο βίντεο δηλώνει δημόσια πως δεν έχει οποιοδήποτε παράπονο από τον μοναχό. Λίγη ώρα αργότερα η Νομική Υπηρεσία ανακοινώνει τον διορισμό ποινικών ανακριτών για διεξαγωγή ανακρίσεων μαζί με τους ανακριτές της Αστυνομίας.

15 Μαρτίου: Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι κατέχει ως τεκμήρια τις 800 χιλιάδες. Η Αστυνομία έλαβε ως τεκμήρια για τη διερεύνηση της υπόθεσης της Μονής Αββακούμ, τις οκτακόσιες και πλέον χιλιάδες ευρώ, που υπήρχαν σε χρηματοκιβώτιο της Μονής, το υλικό των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης και έγγραφα. Το μεσημέρι παρεμβαίνει για πρώτη φορά ο Αρχιεπίσκοπος ο οποίος διαμηνύει ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα γίνουν ανεκτά. Το απόγευμα οι δικηγόροι των μοναχών εκδίδουν ανακοίνωση με την οποία αφήνουν αιχμές γύρω από τον χειρισμό και την παρουσία της Αστυνομίας στη Μητρόπολη Ταμασού αλλά και στη Μονή Αββακούμ. Το βράδυ της ίδιας μέρας το ΣΙΓΜΑ αποκαλύπτει βίντεο στο οποίο καταγράφεται η μεταφορά ενός ασήκωτου αντικειμένου από τη Μονή.

17 Μαρτίου: Τοποθετείται για πρώτη φορά ο Μητροπολίτης Ησαίας. Νωρίς το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος απευθύνει έκκληση για τερματισμό της δημοσιοποίησης βίντεο. Εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου αναφέρει ότι οι δυο μοναχοί θα κληθούν για κατάθεση εντός των ημερών. Το απόγευμα εκ της Ανακριτικής επιτροπής γίνεται γνωστό ότι δεν θα προβούν σε δηλώσεις και καλούν παράλληλα σε ειρήνευση ενόψει της Σαρακοστής.

20 Μαρτίου: Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχει και καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση κατά προσώπου από μοναχό της Μονής.

21 Μαρτίου: Πρόεδρος και μέλη της ανακριτικής Επιτροπής επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να μην κάνουν δηλώσεις για την υπόθεση της Ιεράς Μονής Αββακούμ. Αρνήθηκαν να απαντήσουν εάν πήγαν ή όχι για ανάκριση οι δύο εν αργία Αρχιμανδρίτες την Πέμπτη (21/3).

Πηγή: skai.gr

