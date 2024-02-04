Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγίου Νικολάου προκειμένου να βρεθούν οι δράστες μιας κλοπής που καταγράφηκε από αποθήκη στα Μέσα Λακώνια.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν από κοινού στην αστυνομία ένας άντρας 78 ετών και μία γυναίκα 80 ετών, άγνωστά άτομα παραβίασαν την πόρτα αποθήκης που ανήκει στην 80χρονη και αφαίρεσαν ποσότητα ελαιολάδου βάρους 544 κιλών.

Οι κλοπή σύμφωνα με τους παθόντες εκτιμάται ότι έγινε από τις 28 Ιανουαρίου μέχρι και χθες.

Η εκτιμώμενη αξία του ελαιολάδου ανέρχεται στις 4.500 ευρώ.

