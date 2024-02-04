Λαμία: Διάσωση με ελικόπτερο για 39χρονο ορειβάτη στα χιονισμένα Βαρδούσια

Στο νοσοκομείο της Λαμίας μεταφέρθηκε ένας διαβητικός ορειβάτης 39 ετών, που έπεσε σε κώμα στα χιονισμένα Βαρδούσια και κρίθηκε απαραίτητο να σηκωθεί ελικόπτερο της πυροσβεστικής για να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Ο 39χρονός ορειβάτης ήταν μέλος μιας 15μελούς ομάδας, που βρέθηκε στο καταφύγιο Πιτιμάλικο στα Βαρδούσια και έπεσε σε διαβητικό κώμα που είχε σχέση με την ινσουλίνη που έπρεπε να λάβει. Αμέσως ειδοποιήθηκε το 112 και ενεργοποιήθηκαν οι ομάδες διάσωσης για να φτάσουν μέχρι εκεί.

Ομάδες από την 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία βρέθηκαν στην περιοχή, που όμως είχε πάρα πολύ χιόνι και κρίθηκε πως θα καθυστερούσαν για να φτάσουν στο καταφύγιο για να τον παραλάβουν. Έτσι ειδοποιήθηκε ελικόπτερο της πυροσβεστικής που σήμερα το πρωί παρέλαβε τον 39χρονο ορειβάτη τον μετέφερε μέχρι το ΚΕΥΠ της Λαμίας και από εκεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της πόλης.

Πηγή φωτό- βίντεο: lamiareport.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.