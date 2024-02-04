Κατά την περίοδο 5 Φεβρουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 96.740.881 ευρώ σε 132.200 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 5 Φεβρουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:



* Από τις 5 Φεβρουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 15,6 εκατ. ευρώ σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

* Στις 7 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.440.881 ευρώ σε 47.350 δικαιούχους για παροχές Επιδομάτων Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

* 36 εκατ. ευρώ σε 65.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

* 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

* 10 εκατ. ευρώ σε 120 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

* 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

