Κατά την περίοδο 5 Φεβρουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 96.740.881 ευρώ σε 132.200 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 5 Φεβρουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:
* Από τις 5 Φεβρουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 15,6 εκατ. ευρώ σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
* Στις 7 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.440.881 ευρώ σε 47.350 δικαιούχους για παροχές Επιδομάτων Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
* 36 εκατ. ευρώ σε 65.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
* 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
* 10 εκατ. ευρώ σε 120 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
* 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
