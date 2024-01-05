Στιγμές φρίκης φέρεται να έζησε μια 26χρονη από τον 28χρονο σύζυγό της στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 26χρονη μετέβη χθες στο Τμήμα Ασφαλείας Δέλτα και κατήγγειλε το βιασμό της από τον σύζυγό της. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, ο 28χρονος τη βίασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Στην καταγγέλλουσα χορηγήθηκε παραγγελία ιατροδικαστικής εξέτασης και της γνωστοποιήθηκαν φορείς και υπηρεσίες παροχής αρωγής σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

