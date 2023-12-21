Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά τη σημερινή απολογία του στον ανακριτή ο νοσηλευτής του νοσοκομείου "Αγιος Ανδρέας" , που κατηγορείται από 23χρονη ασθενή για σεξουαλική κακοποίηση, στα επείγοντα του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπως αποκάλυψε το tempo24.

Του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα ενώ θα πρέπει να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα κάθε 1η και 16 του μηνός.

Παράλληλα του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 3000 ευρώ.

Ο 51χρονος είχε οδηγηθείτο μεσημέρι της Τρίτης, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, ενέργεια ισοδύναμη του βιασμού μιας και το θύμα περιέρχεται σε κατάσταση που δεν μπορεί να αντιδράσει.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό έγινε πριν λίγες ημέρες, όταν η 23χρονη συνοδευόμενη από τον πατέρα της έφτασε στο νοσοκομείο από τον Πύργο Ηλείας για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Αφού πραγματοποίηθηκαν, έπειτα οδηγήθηκε στο τμήμα αναζωογόνησης για λήψη δειγμάτων για διαγνωστικές εξετάσεις.

Μετά τη λήψη των δειγμάτων, η γιατρός έφυγε και ο νοσηλευτής παρέμεινε με την ασθενή, προχωρώντας όπως κατήγγειλε η γιατρός, σε πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου σε βάρος της γυναίκας.

Η 23χρονη κάλεσε σε βοήθεια και μαζί με τον πατέρα της που έσπευσε στην αίθουσα αναζωογόνησης, απευθύνθηκαν στη γιατρό που την είχε εξετάσει.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό ανέφερε στην Αστυνομία η γιατρός, η οποία έδωσε και λεπτομέρειες για τα όσα υποστηρίζει πως είδε να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής της βάρδιας. Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Πατρών.

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση της καταγγέλουσας ενώ την ίδια ώρα, o Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης διέταξε ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για το περιστατικό.

