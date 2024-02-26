Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία στον ΟΑΣΘ την Τετάρτη για τα Τέμπη

Στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΟΣΜΕ, ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ, την Τετάρτη (28/2), στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Απεργίας για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως γνωστοποίησαν οι εργαζόμενοι κατά της διάρκεια της 24ωρης απεργίας θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών κίνησης 50 λεωφορείων, ενώ τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ καθώς και η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (1Ν) θα εργαστούν κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΘ:

«Το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ).

Έχουμε όλοι μας χρέος απέναντι στα θύματα, στους αδικοχαμένους συνανθρώπους μας, στους νεκρούς της ανείπωτης τραγωδίας στον σιδηρόδρομο. Η θυσία αυτών των ανθρώπων να μην ξεχαστεί ποτέ. Το έγκλημα των Τεμπών δεν πρέπει και δεν θα αποσιωπηθεί. Απαίτηση όλων αποτελεί η απόδοση ευθυνών και η αποτροπή επανάληψης παρόμοιων τραγικών συμβάντων.

Την ημέρα αυτής της θλιβερής επετείου, οι εργαζόμενοι στις επιβατικές και στις εμπορευματικές μεταφορές, θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα για αποκάλυψη της αλήθειας, της αποτροπής συγκάλυψης ευθυνών και της ανάδειξης όλων των ζητημάτων τα οποία άπτονται της ασφάλειας στην συγκοινωνία, της ασφάλειας στην μεταφορά.

Τονίζουμε ότι την ημέρα της Απεργίας, Τετάρτη 28 Φλεβάρη, θα διαθέσουμε προσωπικό ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών κίνησης 50 λεωφορείων.

Τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ καθώς και η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (1Ν) θα εργαστούν κανονικά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.