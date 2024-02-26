Μιχαηλίδου: Στο ακέραιο η σύνταξη των εργαζόμενων συνταξιούχων - Προστατεύουμε και αυξάνουμε το εισόδημά τους

Άνοιξε σήμερα Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, δήλωσης της απασχόλησης των συνταξιούχων. Με την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php, ανοίγει ο δρόμος για την αύξηση των εσόδων των εργαζόμενων συνταξιούχων οι οποίοι πλέον λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους από το 70% που λάμβαναν έως τώρα.

Με αφορμή τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Πρόκειται για μια ουσιώδη βελτίωση στο εισόδημα των εργαζόμενων συνταξιούχων. Πλέον οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι συμπολίτες μας, θα μπορούν να εισπράττουν τη σύνταξή τους στο ακέραιο, ενώ θα υπάρχει μια παρακράτηση 10% επί του μισθού τους. Μάλιστα αυτή η παρακράτηση θα επιφέρει σταδιακώς και αύξηση της σύνταξής τους. Αυτό συνεπάγεται επιπλέον έσοδα για τον καθένα εργαζόμενο συνταξιούχο που μπορεί να φθάσει έως 3.500 ευρώ ετησίως. Με τη νέα αυτή μεταρρύθμιση, που εκκινεί σήμερα με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας με έργα και πράξεις».

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, ανέφερε: «Τέθηκε σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα δήλωσης της απασχόλησης συνταξιούχων. Ήδη οι συνταξιούχοι που εργάζονται είδαν ακέραιη τη σύνταξή του Ιανουαρίου στους λογαριασμούς τους χωρίς την παρακράτηση του 30%. Από σήμερα όλοι οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να εργασθούν μπορούν με ένα «κλικ» τόσο να δηλώσουν την έναρξη της απασχόλησης όσο και τυχόν λόγους εξαίρεσής τους από την καταβολή του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ. Με το μέτρο αυτό, δίνουμε κίνητρα σε όσους συνταξιούχους μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας αυξάνοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημά τους αλλά και, μελλοντικά, τη σύνταξή τους.»

Σημειώνεται ότι από την παρακράτηση του νέου πόρου 10% επί των αποδοχών υπέρ ΕΦΚΑ εξαιρούνται συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως άτομα με ψυχική αναπηρία, όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Επίσης από τον πόρο εξαιρούνται και οι απασχολούμενοι σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίους όμως προβλέπεται αναστολή σύνταξης έως το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Πηγή: skai.gr

