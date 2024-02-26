Περιορίζονται βαθμιαία σήμερα Δευτέρα (26-2-2024) τα έντονα φαινόμενα στην Ανατολική νησιωτική χώρα, επηρεάζοντας τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και από αύριο το πρωί θα εξασθενήσουν. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ενισχυμένους νοτιοανατολικούς ανέμους εντάσεως 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.



Πιο αναλυτικά:



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



- Τη Δευτέρα (26-02-24) στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα), τις ανατολικές Κυκλάδες, την Ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.



- Την Τρίτη (27-02-24) τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι το πρωί στις νότιες περιοχές των Δωδεκανήσων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.



Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).



Πηγή: skai.gr

