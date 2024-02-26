Μια ολόκληρη συνοικία στο Ναύπλιο πλημμύρισε από τα νερά της βροχής που ασταμάτητα έπεφτε από τη νύχτα μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Η περιοχή Κούρτη στην παραλιακή οδό Ναυπλίου - Νέας Κίου απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας έχει βουλιάξει στα νερά.

Δρόμοι, σπίτια και υπόγεια έχουν πλημμυρίσει ενώ αρκετοί κάτοικοι δεν μπορούν να μπούν ή να βγούν από τις οικίες τους λόγω του μεγάλου ύψους νερού που έχει κατακλύσει την περιοχή.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Ναυπλίου καθώς και η Πολιτική Προστασία του Δήμου ώστε να γίνει άντληση των υδάτων και να απεγκλωβιστούν οι κάτοικοι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.