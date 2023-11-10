Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ληστεία σε βενζινάδικο του Βόλου - Έριξαν σπρέι πιπεριού στους υπαλλήλους

Οι δράστες επιτέθηκαν με σπρέι πιπεριού κάτα των υπαλλήλων, αφαίρεσαν τα χρήματα του ταμείου και τράπηκαν σε φυγή

περιπολικό

Ληστεία σε βενζινάδικο του Βόλου σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην περιοχή του Καπακλί επί της οδού Λαρίσης και στο ρεύμα για Βόλο.

βενζιναδικο

Οι δράστες επιτέθηκαν με σπρέι πιπεριού κάτα των υπαλλήλων, αφαίρεσαν τα χρήματα του ταμείου και τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: thenewspaper.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ληστεία βενζινάδικο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark