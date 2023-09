Συνεργεία του στρατού επιχειρούν για την αποκομιδή ογκωδών μετά από αίτημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ελλάδα 15:07, 24.09.2023 linkedin

Λόγω της αδυναμίας των Δήμων να απομακρύνουν έγκαιρα τους μεγάλους όγκους αντικειμένων η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησε από τον Στρατό να συνδράμει με μηχανήματα