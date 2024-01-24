Ένταση προκλήθηκε στα μπλόκα των αγροτών στην Καρδίτσα και στη Λάρισα, όταν αστυνομικοί τους εμπόδισαν να κλείσουν με τα τρακτέρ τους τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και την Εθνική Οδό και να διακόψουν την κυκλοφορία.

Στην Καρδίτσα, αυτή την ώρα ειναι κλειστός ο Ε65 καθώς οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο με τα πόδια.

Μαλιστα, οι συγκεντρωμένοι τώρα στήνουν αντίσκοινο, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Καρδίτσα: Απαγόρευση κυκλοφορίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ε-65 λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων



Νωρίτερα, τα αίματα άναψαν και οι πλημμυροπαθείς αγρότες διαμαρτυρήθηκαν έντονα στους αστυνομικούς, που είχαν φτιάξει και αυτοί το δικό τους «μπλόκο»

Οι αγρότες ήρθαν αντιμέτωποι με δυνάμεις της Αστυνομίας, ΜΑΤ και κλούβες, που έχουν αποκλείσει τις προσβάσεις στον αυτοκινητόδρομο.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κινήματος εξοργισμένοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αντί να απαντήσει στα δίκαια αιτήματά τους επιλέγει, για ακόμη μια φορά «τον αυταρχισμό και την καταστολή».

«Δεν θα κάνουμε πίσω, την Εθνική θα την πατήσουν τα λάστιχα των αγροτών γι αυτό όσο πιο αναίμακτα γίνει, τόσο πιο ωραία και ήσυχα θα διαμαρτυρηθούμε για να δείξουμε τα προβλήματά μας. Είστε παιδιά δικά μας, ελάτε μαζί μας και πετάξτε μια μούτζα σε αυτούς που σας έχουν φέρει σε αδιέξοδο και σας βάζουν αν χτυπάτε μάνα, πατέρα και μπαρμπάδες» φώναζε σε έναν αστυνομικό ένας εξοργισμένος αγρότης.

Αγρότες και αστυνομικοί είχαν έντονες λογομαχίες που εξελίχθηκαν σε επεισόδια ενώ έπεσαν και δακρυγόνα.

Ένταση και στον κόμβο του Πλατυκάμπου, στο μπλόκο της Λάρισας

Ένταση, σπρωξίματα και αποδοκιμασίες σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης και στον κόμβο του Πλατυκάμπου όταν αγρότες από την Λάρισα που συγκεντρώθηκαν στο σημείο με τα αγροτικά τους μηχανήματα, επιχείρησαν πεζοί να ανέβουν στη νέα εθνική οδό για να πραγματοποιήσουν συμβολικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τον onlarissa, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ συγκρούστηκαν με τους αγρότες. Στο σημείο βρίσκεται και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας κ. Αγάπιος Χαρακόπουλος ο οποίος είχε διάλογο με τους αγρότες.

Πηγή: skai.gr

