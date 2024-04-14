Σε ηλικία 80 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Έβρου της ΝΔ Θεοφάνης Δημοσχάκης, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα νοσηλευόταν στο ΠΓΝΑ εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Θεοφάνης Δημοσχάκης γεννήθηκε στο Ισαάκιο Διδυμοτείχου το 1944. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Βερολίνο και ήταν δικηγόρος.

Υπήρξε μέλος της Νεολαίας της ΕΡΕ και μεταδικτατορικά διατέλεσε στέλεχος της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου της ΝΔ. Εκλέχθηκε βουλευτής Έβρου με τη Ν.Δ συνολικά πέντε φορές στο χρονικό διάστημα από το 1989 μέχρι το 2004 Ήταν υποψήφιος υπερνομάρχης Έβρου Ροδόπης το 1994.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 16 Απριλίου στις 11:00 ώρα στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη γενέτειρα του, το Ισαάκιο Διδυμοτείχου.

Ο εκλιπών ήταν θείος του σημερινού βουλευτή Έβρου της ΝΔ Αναστάσιου Δημοσχάκη.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή του κόμματος, Θεοφάνη Δημοσχάκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα για την απώλεια του Θ. Δημοσχάκη.

«Γεννήθηκε το 1944 στο Ισαάκιο Διδυμοτείχου. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Βερολίνο. Εκλέχτηκε βουλευτής Έβρου συνολικά πέντε φορές στο χρονικό διάστημα από το 1989 έως το 2004. Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια τόσο την ιδιαίτερη πατρίδα του και τους συμπολίτες του, όσο και την Παράταξη. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», προσθέτει η ΝΔ.

