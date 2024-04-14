Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα Πατήσια, όταν 35χρονος Κουβανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε 27χρονο Αμερικανο- Κουβανό και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην οδό Λεμεσού 28, μέσα στο σπίτι που έμενε το θύμα.

Σύμφωνα, μάλιστα με γείτονες άκουσαν έντονο διαπληκτισμό.

Στο σημείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ η οποία ερευνά το περιστατικό.

