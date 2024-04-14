Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 5,5 μηνών. Το βρέφος χρειάστηκε μάλιστα να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί εσωτερική αιμορραγία που είχε στο κεφάλι. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά, κατέβαλε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να το κρατήσει στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, γύρω στις 21:30 το βράδυ της Παρασκευής, μια γυναίκα έφτασε στην πύλη του νοσοκομείου «Παπανικολάου», κρατώντας στην αγκαλιά της το βρέφος της και εκλιπαρώντας να βοηθήσουν το παιδί της. Στο νοσοκομείο, παρόλο που δεν εφημέρευε και δεν διαθέτει παιδιατρική κλινική, σήμανε αμέσως συναγερμός και όλο το προσωπικό κινητοποιήθηκε προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν πως όταν το παιδάκι έφτασε στα χέρια των γιατρών και των νοσηλευτών του «Παπανικολάου» είχε υποστεί ανακοπή. Αμέσως το οδήγησαν στην ανάνηψη για να το επαναφέρουν και να του χορηγήσουν οξυγόνο. Εκεί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες έπαθε άλλες δύο ανακοπές. Μετά από μιάμιση ώρα, οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του βρέφους.

Αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» το οποίο εφημέρευε. Εκεί οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να διακομιστεί στο «Ιπποκράτειο», το οποίο διαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Το κοριτσάκι διεκομίσθη τελικά στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και διαπιστώθηκε πως είχε εσωτερική αιμορραγία στο κεφάλι και πως έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Έτσι λοιπόν γύρω στις 3 τα ξημερώματα ξεκίνησε η χειρουργική επέμβαση η οποία -σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr- ήταν πολύωρη. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του «Ιπποκρατείου» και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Από τους πρώτους που έσπευσαν να βοηθήσουν το 5,5 μηνών κοριτσάκι στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου αρχικά μεταφέρθηκε το βρέφος, ήταν η αναισθησιολόγος του νοσοκομείου, Ιωάννα Δημητροπούλου. Πρόκειται για τη γιατρό που πριν μερικούς μήνες κατέρρευσε εν ώρα εφημερίας και το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με συναδέλφους της ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να σωθεί το 5,5 μηνών βρέφος.

Μαζί με άλλους γιατρούς και νοσηλευτές του νοσοκομείου, έδωσε τη δική της μάχη προκειμένου το κοριτσάκι να αναταχθεί μετά τις 3 ανακοπές που είχε υποστεί και κατάφερε να το κρατήσει στη ζωή. «Ήταν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια που έγινε από όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό που ήταν χθες στο νοσοκομείο και τον συντονιστή εφημερίας που βοήθησαν για να σωθεί αυτό το παιδί. Έδρασαν όλοι τόσο άμεσα και τόσο ομαδικά, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες», αναφέρει στο thestival.gr η κα Δημητροπούλου.

