Χωρίς ταξί από τις 9 πμ ως τις 4 μμ

Πορεία διαμαρτυρίας από τη Λεωφόρο Αθηνών προς το Υπουργείο Οικονομικών και στην συνέχεια προς το Υπουργείο Μεταφορών - Θα κατατεθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Tο Συνδικάτο ανακοίνωσε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου

Στάση εργασίας από τις 09.00 έως τις 16.00 ανακοίνωσε για σήμερα το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αντιδρώντας στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τη φοροδιαφυγή των ελευθέρων επαγγελματιών

Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας από τη Λεωφόρο Αθηνών προς το Υπουργείο Οικονομικών και στην συνέχεια προς το Υπουργείο Μεταφορών και θα κατατεθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας.



Παραλληλα το Συνδικάτο ανακοίνωσε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου
