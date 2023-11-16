Στάση εργασίας από τις 09.00 έως τις 16.00 ανακοίνωσε για σήμερα το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αντιδρώντας στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τη φοροδιαφυγή των ελευθέρων επαγγελματιών



Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας από τη Λεωφόρο Αθηνών προς το Υπουργείο Οικονομικών και στην συνέχεια προς το Υπουργείο Μεταφορών και θα κατατεθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Πηγή: skai.gr

Παραλληλα το Συνδικάτο ανακοίνωσε

