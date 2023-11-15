Επεισόδια για τον θάνατο του 17χρονου Ρομά από πυρά αστυνομικού σημειώνονται και στην οδό ΝΑΤΟ, η οποία παραμένει κλειστή.

Ένταση σημειώθηκε και στον Ασπρόπυργο, όπου η αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές.

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Μεσογείων στο ρέμα προς Αθήνα, καθώς άνοιξε η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται σύντομα να δοθούν και οι υπόλοιπες λωρίδες στην κυκλοφορία μετά τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 9 το βράδυ, υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας, λόγω πυρκαγιών που έβαλαν Ρομά σε κάδους σκουπιδιών.

