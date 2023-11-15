Πάτρα: Επίθεση με πέτρες σε πυροσβέστες που έσβηναν φωτιά

Επίθεση με πέτρες δέχθηκαν πυροσβέστες στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου κλήθηκαν να σβήσουν φωτιά που είχε ξεσπάσει σε κάδο.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης, μόλις το όχημα στο οποίο επέβαιναν προσέγγισε στο σημείο της πυρκαγιάς επί της οδού Πόντου, δέχθηκε "βροχή" από πέτρες τις οποίες εκσφενδόνισαν άτομα που βρίσκονταν στην Πλατεία.

Άμεσα απομακρύνθηκαν από το σημείο μετακινούμενοι στη συμβολή των οδών Πόντου και Φαναρίου και αμέσως κάλεσαν την Αστυνομία.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ανάμεσα στις οποίες η ομάδα ΔΙΑΣ και η ΟΠΚΕ. Οι αστυνομικοί οδήγησαν το Πυροσβεστικό όχημα πάλι στην Πλατεία όπου οι πυροσβέστες έσβησαν με ασφάλεια τη φωτιά.

Στη διάρκεια της παραμονής τους στην Πλατεία αστυνομικοί δέχτηκαν φραστική επίθεση από κάτοικο, όμως επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και το επεισόδιο έληξε. Πυροσβέστες και αστυνομικοί αμέσως μετά έφυγαν από την Πλατεία Ελευθερίας.

