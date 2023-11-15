Νεαροί Ρομά αντέδρασαν και πάλι το απόγευμα της Τετάρτης στην Χαλκίδα για τον θάνατο του 17χρονου ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού στη Βοιωτία, σύμφωνα με το evima.gr.

Οι νεαροί Ρομά ξεκίνησαν με πορεία από την οδό Ληλαντίων και κατευθύνθηκαν προς τις Καμάρες.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, χουν ανάψει καπνογόνα, κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα για τον 17χρονο που έχασε την ζωή του.

Ενδεικτικά είναι και τα όσα έγιναν χθες στη Χαλκίδα, με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου.

Οι Ρομά άναψαν φωτιές στην περιοχή Καμάρες στην Χαλκίδα, φώναζαν συνθήματα, έκαψαν λάστιχα ενώ πετούσαν και πέτρες.

