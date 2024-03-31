Θανάσιμος τραυματισμός εργαζόμενου στα ναυπηγεία Χαλκίδας - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του συνεργείου

Στη σύλληψη ενός 44χρονου υπεύθυνου συνεργείου ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών προχώρησε χθες η λιμενική αρχή της Χαλκίδας, μετά το θανάσιμο τραυματισμό ενός 42χρονου εργαζόμενου κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο, σημαίας Κύπρου, που ήταν παραβεβλημένο στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων της Χαλκίδας.

Στο σημείο όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν μετέβησαν από την πρώτη στιγμή στελέχη του λιμενικού και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Η σορός του 42χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου των Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

