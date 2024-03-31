Ανοιξε η πλατφόρμα tickets.gov.gr και οι φίλαθλοι μπορούν να πληροφορηθούν το πώς θα προσθέσουν το εισιτήριό τους στο Gov.gr. Wallet, πώς θα το ταυτοποιήσουν, καθώς από τις 9 Απριλίου, η επιστροφή στις κερκίδες τόσο για τους αγώνες της Super League 1, όσο και του ελληνικού Κυπέλλου, θα γίνεται ψηφιακά με το εισιτήριο στο Gov.gr Wallet.

Όπως είχε ανακοινωθεί από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση σχετικά με τα μέτρα ενάντια στην οπαδική βία η νέα διαδικασία ταυτοποίησης θα πραγματοποιείται από το ψηφιακό πορτοφόλι, το Gov.gr wallet. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι όσοι δεν το έχουν «κατεβάσει» στο κινητό τους να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕμΕπ), το emep.gov.gr. Όπως έχει επισημάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης «όσο δύσκολη κι αν είναι η καταπολέμηση της λεγόμενης οπαδικής βίας, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα για να νικήσουμε σε αυτήν τη μάχη».

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο κ. Παπαστεργίου ο οποίος έχει σημειώσει ότι «το τρίπτυχο "νέα νομοθεσία, κάμερες, ταυτοποίηση" εγγυάται τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία, προκειμένου η ταυτοποίηση να γίνεται με τον πλέον σύγχρονο και ασφαλή τρόπο. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας παρέχει το ψηφιακό μας πορτοφόλι, το Gov.gr Wallet, ώστε με τρόπο απλό και φιλικό να μπαίνουμε γήπεδα κι εμείς και τα παιδιά μας».



Απαραίτητη η εγγραφή στο ΕμΕπ πριν από το Gov.gr Wallet

Οι πολίτες για να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet θα χρειαστούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο οποίος πιστοποιείται αποκλειστικά μέσω της καταχώρισης στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕμΕπ).

Συγκεκριμένα, για τους ενήλικες, αρχικά γίνεται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, (στην πλατφόρμα https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep), συνδέονται στο wallet μέσω taxis, επιλέγουν το εισιτήριο και έτσι μπαίνει το εισιτήριο στο wallet και κατόπιν εμφανίζεται το QR Code ή το Barcode, με το οποίο θα εισέρχεται ο κάθε φίλαθλος στο γήπεδο.

Όσον αφορά στους ανήλικους άνω των 15 ετών, οι οποίοι έχουν προσωπικούς κωδικούς- διαπιστευτήρια TAXISnet και το κινητό τους τηλέφωνο είναι καταχωρημένο στο ΕμΕπ - emep.gov.gr, θα ακολουθούν την ίδια διαδικασία, όπως και οι ενήλικες για την είσοδό τους στα γήπεδα με το Gov.gr Wallet.

Στην περίπτωση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών η είσοδός τους στο γήπεδο θα γίνεται εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας του ταυτοποιεί το εισιτήριο και το αποθηκεύει στην εφαρμογή. Σε περίπτωση που ο ανήλικος συνοδεύεται από άλλον ενήλικα, κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης του εισιτηρίου, όποιος έχει την κηδεμονία ή και την επιμέλεια δηλώνει τον ΑΦΜ του ενήλικου που θα συνοδεύσει τον ανήλικο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενήλικος συνοδός έχει ήδη ταυτοποιήσει και αποθηκεύσει το δικό του εισιτήριο στο Gov.gr Wallet.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην έναρξη της εφαρμογής του νέου τρόπου εισόδου στα γήπεδα και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους τόσο με το εισιτήριό τους στο Gov.gr Wallet, όσο και με τον τρόπο που ισχύει και σήμερα.

