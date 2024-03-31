Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ για δύο άνδρες στο Ηράκλειο: Βρήκαν γιγάντιο πύθωνα σε χωράφι

Κάθε άλλο παρά ευχάριστη ήταν η έκπληξη που περίμενε δύο άνδρες στην περιοχή Εσταυρωμένου Ηρακλείου - Βρέθηκαν σε χωράφι γνωστού τους και αντίκρισαν ένα τεράστιο πύθωνα

φίδι

Δεν πίστευαν στα μάτια τους δύο άνδρες, οι οποίοι βρέθηκαν σε χωράφι γνωστού τους ατόμου, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, όταν στην προσπάθειά τους να δέσουν το άλογό τους, έπεσαν πάνω σε μία… τεράστια σακούλα.

φιδι

Έκπληκτοι άνοιξαν τη σακούλα και αντίκρισαν έναν τεράστιο πύθωνα νεκρό. Ο πύθωνας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το neakriti.gr, υπολογίζεται σε μήκος περίπου 5 μέτρα. Μάλιστα σύμφωνα με τους άνδρες, το ερπετό είχε πρόσφατα καταλήξει.

Πηγή: www.neakriti.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φίδι Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark