Σοκ για δύο άνδρες στο Ηράκλειο: Βρήκαν γιγάντιο πύθωνα σε χωράφι

Δεν πίστευαν στα μάτια τους δύο άνδρες, οι οποίοι βρέθηκαν σε χωράφι γνωστού τους ατόμου, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, όταν στην προσπάθειά τους να δέσουν το άλογό τους, έπεσαν πάνω σε μία… τεράστια σακούλα.

Έκπληκτοι άνοιξαν τη σακούλα και αντίκρισαν έναν τεράστιο πύθωνα νεκρό. Ο πύθωνας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το neakriti.gr, υπολογίζεται σε μήκος περίπου 5 μέτρα. Μάλιστα σύμφωνα με τους άνδρες, το ερπετό είχε πρόσφατα καταλήξει.

