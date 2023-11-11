Τις υπηρεσίες ιδιώτη με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα επιστρατεύσει ο εφέτης ανακριτής που διερευνά την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, προκειμένου να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια για να εντοπιστεί γενετικό υλικό και να ταυτοποιηθεί το 57ο θύμα από τη μοιραία σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

Αρχικά είχαν αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι της ΕΜΑΚ ωστόσο δεν μπόρεσαν να διεκπεραιώσουν το έργο. Έτσι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει την εντολή από τον ανακριτή, ιδιώτης επαγγελματίας τα σκυλιά του οποίου είναι ειδικά εκπαιδευμένα για να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή. Θυμίζουμε ότι αντίστοιχη διαδικασία με ιδιώτες είχε γίνει και την άνοιξη όταν κλήθηκαν από τον ανακριτή τέσσερις Ιταλοί πραγματογνώμονες για να διαβάσουν το καταγραφικό του Ιntercity αφού ορκίστηκαν ενώπιον του.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται επίσης να μετακινηθούν τα συντρίμμια των βαγονιών από το σημείο που βρίσκονται τώρα σε χώρο του ΟΣΕ στο Κουλούρι, και να τοποθετηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Λάρισα σε συνεννόηση και με το επιτελείο του Στρατού.

Να σημειωθεί πως τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει αντίστοιχη κίνηση για τη μεταφορά τους στο 3ο3 ΠΕΒ κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση τότε του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΕΘΑ / ΓΕΣ Ν. Λάρισας. Η κίνηση τελικά εγκαταλείφθηκε και το θέμα της μεταφοράς πήγε πίσω λόγω και των εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών που ακολούθησαν.

Την ίδια στιγμή μέσα στο Νοέμβριο αναμένονται τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους από το δείγμα που πήραν οι τεχνικοί τις προηγούμενες ημέρες από το σημείο της σύγκρουσης. Θυμίζουμε ότι το πόρισμα του πραγματογνώμονα των οικογενειών ανέφερε ότι εντοπίστηκε η ουσία ξυλόλιο η οποία χρησιμοποιείται ως διαλύτης στη χημική βιομηχανία αλλά επειδή τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν με της βενζίνης χρησιμοποιείται ακόμα και στη νοθεία καυσίμων.

Το συγκεκριμένο στοιχείο, δηλαδή της ανίχνευσης ουσίας που ενδεχομένως έπαιξε ρόλο στην εξάπλωση της φωτιάς, είναι ένα από τα σταθερά θέματα που επισημαίνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και το οποίο συνδέουν άμεσα με το «μπάζωμα» του χώρου στο σημείο της σύγκρουσης μερικές μέρες μετά το συμβάν.

Μάλιστα γι’ αυτό το λόγο εγκαλούν τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι σε πρώτο στάδιο με αυτό το θέμα ασχολείται ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Συνοψίζοντας λοιπόν, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να κυλήσουν με τις παραπάνω ενέργειες ενώ νέες διώξεις αναμένεται να ασκηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Να σημειωθεί ωστόσο ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διώξεις που θα ασκηθούν θα αφορούν στελέχη τουλάχιστον δύο φορέων ο ένας εκ των οποίων αναμένεται να είναι η ΕΡΓΟΣΕ για το θέμα της υλοποίησης της σύμβασης 717.

