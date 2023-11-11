Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 09-11-2023/1230 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Α. Σήμερα Σάββατο (11-11-23) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο - Σάμο), στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών), την Ήπειρο, τα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου και τα Κύθηρα.

β. Από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

γ. Από αργά το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Από το μεσημέρι και από τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα όπου θα εξασθενήσουν το πρωί της Κυριακής.

Β. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων εντάσεως τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (11-11-23) μέχρι το απόγευμα.

Γ. Επισημαίνεται πως από το απόγευμα της Κυριακής (12-11-23) και μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (13-11-23) νέο καιρικό σύστημα από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα και τη Δευτέρα το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται καθημερινά ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: skai.gr

