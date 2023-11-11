Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13/11 η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, με αφορμή τις καταγγελίες ναυτεργατικών σωματείων που έκαναν λόγο για προσπάθεια ομαδικής απόλυσης πληρωμάτων, κυρίως στις ειδικότητες των θαλαμηπόλων και επίκουρων σε πλοία της ακτοπλοΐας με «αμοιβαία συναίνεση», στο πλαίσιο του νόμου 4150/2013, χωρίς την καταβληθείσα αποζημίωση.

Όπως αναφέρουν συνδικαλιστικά στελέχη των ναυτεργατικών σωματείων το άρθρο 180 του νέου κώδικα ναυτικού δικαίου προβλέπει ότι σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ο ναυτικός δικαιούται αποζημίωσης, η οποία συνίσταται σε ποσό ίσο προς το μισθό δεκαπέντε ημερών. Εάν η λύση επέλθει στην αλλοδαπή η αποζημίωση διπλασιάζεται.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής αναμένεται να εξεταστεί η εφαρμογή του νόμου 4150/2013 και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του, αλλά και η λήψη απόφασης για τη μη καταβολή αποζημιώσεων των απολυόμενων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρου νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την ερχόμενη Παρασκευή 17/11 έχει προγραμματιστεί και συνάντηση του προεδρείου της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας με τον υπουργό Ναυτιλίας Χρήστο Στυλιανίδη, στα γραφεία της συνομοσπονδίας των ναυτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

