Την Εθνική Οδό έκλεισαν για κάποια λεπτά νωρίτερα οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες που βρίσκονται στον κόμβο Πλατυκάμπου.

Σύμφωνα με το larissanet οι αγρότες μετά από διαβουλεύσεις που είχαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και την άρνηση αυτών να τους επιτρέψουν την άνοδο στην Εθνική Οδό, κινήθηκαν πεζή και κατέλαβαν μέρος του οδοστρώματος.

Οι αγρότες τόνισαν ότι δεν επιθυμούν να έρθουν σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Ευχαρίστησαν τις αστυνομικές δυνάμεις που δεν έριξαν χημικά και δεν ήρθαν σε σύγκρουση.

Ανέφεραν ότι δεν θέλουν να κλείσουν δρόμους, απλά να δείξουν ότι μπορούν, ζητώντας συνάντηση με το Μαξίμου κι όχι με υπουργούς γιατί θεωρούν πως τα προβλήματα δεν μεταφέρονται σωστά.

Μάλιστα απηύθυναν κάλεσμα σε όλους τους αγρότες και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: Skai.gr, larissanet

