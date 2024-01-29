Προ 10ημέρου φαίνεται πως επήλθε ο θάνατος του 84χρονου και του 46χρονου γιου του που βρέθηκαν νεκροί, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, μέσα στο διαμέρισμά τους, σε πολυκατοικία επί της οδού Ολύμπου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως προέκυψε από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατός τους αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η ακριβής αιτία.

Κατά τα ίδια ευρήματα, πρώτα πέθανε ο 46χρονος και λίγες ώρες αργότερα ο ηλικιωμένος πατέρας του. Από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε έπειτα από τηλεφώνημα περιοίκων λόγω της δυσοσμίας που προερχόταν από το σπίτι τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

