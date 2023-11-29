Κικίλιας: Προληπτικές απαγορεύσεις μετακινήσεων στους αυτοκινητοδρόμους σε ακραία καιρικά φαινόμενα

Προληπτικές απαγορεύσεις μετακινήσεων στους αυτοκινητοδρόμους τής χώρας -εάν χρειαστεί- σε πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα, ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο σύσκεψης με όλους τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων της χώρας.

Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Δεκέμβριο προβλέπεται κάθε παραχωρησιούχος να ενημερώνει άμεσα και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας καθώς και να παρέχει συνδρομή, σε περίπτωση συμβάντος πολιτικής προστασίας εντός του χώρου ή της υποδομής επί της οποίας έχει συσταθεί η σύμβαση παραχώρησης.

Στη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, συμμετείχαν ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, οι υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γγ Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντικείμενο της σύσκεψης με τους εκπροσώπους των παραχωρησιούχων αυτοκινητοδρόμων ήταν τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης έντονων χιονοπτώσεων.

«Σήμερα είχαμε μία πολύ σημαντική σύσκεψη με όλους τους παραχωρησιούχους όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας, καθώς επίσης και με την Ελληνική Αστυνομία, την Τροχαία, το Πυροσβεστικό Σώμα και φυσικά το Υπουργείο Υποδομών που έχει την αρμοδιότητα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας -της στρατηγικής τής κυβέρνησης για έμφαση στην πρόληψη- θα ήθελα να ανακοινώσω ότι θα προχωρήσουμε σε προληπτικές απαγορεύσεις μετακινήσεων, αν και εφόσον χρειάζεται, σε πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να αποφύγουμε εικόνες και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, αν υπάρχουν στοιχεία από τους επιστήμονές μας για ακραία καιρικά φαινόμενα, καλό είναι να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο και να κάνουμε μία προσπάθεια να τον ενημερώσουμε νωρίτερα, ώστε να μη βγει στις εθνικές οδούς, στους αυτοκινητοδρόμους» δήλωσε ο κ. Κικίλιας μετά το πέρας της σύσκεψης ενώ κάλεσε τους πολίτες να έχουν πάντα αλυσίδες και όσα χρειάζονται στα αυτοκίνητά τους. Επιπλέον, υπενθύμισε ότι πέρσι είχε βγει μια καμπάνια για αυτό και προσέθεσε ότι θα γίνονται και έλεγχοι από την Αστυνομία και την Τροχαία.

«Παρακαλώ πάρα πολύ όλους τους πολίτες, τις αλυσίδες μαζί μας, στα αυτοκίνητά μας», σημείωσε ενώ υπογράμμισε ότι χρειάζονται και οι στοιχειώδεις γνώσεις προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν πώς θα τις βάλουν. Όπως είπε, «μέσα από το νομοσχέδιο το οποίο μπαίνει σε διαβούλευση και σε ψήφιση τις επόμενες μέρες στη Βουλή, θα δίνεται η δυνατότητα στην Πολιτική Προστασία, όπου αυτό απαιτείται, να μπορεί να παρεμβαίνει και να υποδεικνύει στους παραχωρησιούχους πώς πρέπει να λειτουργούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». «Για να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές και να μπορέσουμε να μην ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

«Βλέπετε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δυστυχώς, πολλαπλασιάζονται και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Πρέπει να μπορέσουμε να αντιδράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σήμερα γίνεται ο συντονισμός -επαναλαμβάνω- προληπτικά. Είναι θεμιτό και ειλικρινές να βγει κανείς νωρίτερα και να πει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες ότι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις ή να μην μετακινηθούν, ή να προσέξουν, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθούν. Ή στην επιστροφή στο τέλος του Σαββατοκύριακου, αν θα προκύψουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα, να πούμε ότι ”σας συμβουλεύουμε να κάνετε ένα-δύο-τρία πράγματα ή σας απαγορεύουμε τη μετακίνησή σας”. Όλα για την προστασία των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

