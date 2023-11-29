Επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε η συντονιστική επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών- Επιστημόνων-Επαγγελματοβιοτεχνών-Εμπόρων και ζητάει αφενός συνάντηση προκειμένου να τον ενημερώσουν «αναλυτικά για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των προωθούμενων φορολογικών μέτρων» και αφετέρου ζητάει την παρέμβασή του για «ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα».

Συγκεκριμένα, η επιστολή της συντονιστικής επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών- Επιστημόνων- Επαγγελματοβιοτεχνών-Εμπόρων, που υπογράφεται από 12 φορείς έχει ως εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Τα φορολογικά μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου "Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής", που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος πλήττουν υπέρμετρα την μεσαία τάξη, χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, ότι ο προσδιορισμός του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος γίνεται με εντελώς αυθαίρετα κριτήρια, αφού ταυτίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τους μισθωτούς, ενώ είναι γνωστό ότι πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες, όπως έχει κρίνει, άλλωστε, και το Συμβούλιο της Επικρατείας (Αριθ. Αποφ. 1880, 1888/2019) και περαιτέρω, προσαυξάνεται το προσδιορισθέν τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα με βάση και το εισόδημα τρίτων (μέσος όρος ΚΑΔ), κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος, που προβλέπει τη συνεισφορά εκάστου στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις του.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι τα οριζόντια μέτρα και η φορολόγηση για εισοδήματα που δεν έχουν αποκτηθεί δημιουργούν αδικίες. Όπως άδικος είναι και ο συλλήβδην χαρακτηρισμός των ελευθέρων επαγγελματιών ως φοροφυγάδων.

Είναι προφανές ότι, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προϋποθέτει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων των φορέων, με στόχο ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα λαμβάνει υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος και θα έχει ως βάση τη συνεισφορά εκάστου στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις πραγματικές του δυνάμεις.

Επί των θεμάτων αυτών έχουμε καταθέσει ήδη αρμοδίως τις προτάσεις μας, τις οποίες θέλουμε να σας καταστήσουμε γνωστές.

Μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης και πριν την ψήφιση του σχεδίου νόμου, ζητούμε συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των προωθούμενων μέτρων και να ζητήσουμε θεσμικά την παρέμβασή σας για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα».

Υπογράφουν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς, καθώς και ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός.

